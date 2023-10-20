السويد تلوّح بطرد كل من يبدي تعاطفا مع حركة حماس من أراضيها

أعلنت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد أن سلطات بلادها قد تلجأ إلى ترحيل الأشخاص المتعاطفين مع حركة حماس الفلسطينية في المستقبل من أراضيها.

وقالت الوزيرة لصحيفة "أفتونبلاديت": "إذا اختار شخص ما الاحتفاء بالموت الذي ينشره الإرهاب، فإنه بإمكان المرء هنا أن يتساءل بحق عمّا إذا كان قد فقد حقوقه في التواجد هنا".

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هذا وتلقى إسرائيل دعما غربيا منقطع النظير منذ إطلاق حركة حماس في قطاع غزة، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقالت إنها رد على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفي المقابل ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن حتى الساعة غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت تلك الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع المحاصر أصلا منذ سنوات.

من جهتها، دعت الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية.

وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلّا على أساس صيغة حل "الدولتين" التي أقرّها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل الأراضي الفلسطينية وضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: نوفوستي + RT