إذاعة الجيش الإسرائيلي: اشتباكات داخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الجمعة بورود أنباء عن اشتباكات داخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان.

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يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بأنه "ورد بلاغ عن إطلاق نار في مستوطنة مرغليوت، وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بمسح المنطقة".

وقال موقع "واينت" إن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بمطاردة مشتبه به فر من منطقة مرغليوت، بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار على المستوطنة، وتشارك أيضا مروحيات قتالية وطائرات بدون طيار في المطاردة.

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.

وقال إن القوات الإسرائيلية استهدفت مزرعة دواجن على أطراف بلدة بليدا جنوب لبنان، ما أدى إلى تضررها بشكل جزئي ونفوق عشرات الطيور.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم على خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، نقلته مراسلتنا، بأنه سيتم إخلاء كريات شمونة إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

يتبع..