خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان.

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وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، نقلته مراسلتنا، بأنه سيتم إخلاء كريات شمونة.

وجاء في البيان: "أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع (NEMA) والجيش الإسرائيلي عن إجلاء سكان مدينة كريات شمونة الشمالية إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة. وقد تمت الموافقة على تنفيذ البرنامج من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت. وأخطرت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي رئيس بلدية كريات شمونة قبل قليل. وستتم قيادة البرنامج من قبل البلدية المحلية ووزارة السياحة ووزارة الدفاع".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT