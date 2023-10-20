بينيت: "صبرا لدينا وقت"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إلى التريث قبل العملية البرية في قطاع غزة، قائلا: "صبرا لدينا وقت".

وكتب بينيت في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا): "اسحق، اسحق، اسحق. يجب أن يطلق جيش الدفاع الإسرائيلي النار على نطاق واسع ضد حماس لتمهيد الطريق أمام قواتنا".

وأضاف: "صبر. لدينا الوقت. لا تضع القوات في عجلة من أمرنا. لدينا تفوق جوي ومدفعي كبير والعدو يختبئ في الجحور والأنفاق".

לכתוש, לכתוש, לכתוש.



כמו שצריך.

צה״ל מפעיל אש בהיקפים גדולים נגד חמאס כדי לפלס את הדרך לכוחותינו.



סבלנות.

יש לנו זמן.

לא להכניס כוחות בחיפזון.

יש לנו יתרון אווירי וארטילרי עצום והאויב מתחבא במחילות ובמנהרות.



אני יודע שכולם רוצים כניסה מיידית, אבל תפקידנו לפעול נכון ולא… pic.twitter.com/WQtuMQM2cl — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 20, 2023

وذكرت قناة ABC NEWS أن الجيش الإسرائيلي حصل على الضوء الأخضر للتحرك في عملية برية ضد قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر إن إسرائيل حصلت على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة.

هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال شنت إسرائيل عملية برية في القطاع.

المصدر: RT