بالصور.. هذا ما تبقى من أبراج الزهراء وسط مدينة غزة

أفاد مراسلنا، الجمعة، بأن أبراج الزهراء وسط مدينة غزة تدمرت بشكل كامل جراء غارات إسرائيلية متتالية وعنيفة.

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وأظهرت صور الدمار الهائل في أبراج الزهراء وسط مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي هذه الليلة عن شن 100 غارة جوية على عدد من المواقع في قطاع غزة، قال إنها أهداف عملياتية تستخدمها حماس.

يأتي ذلك، بينما أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بأنه تم تدمير أو إتلاف 11000 مبنى، فيما لم يعد لدى 92 ألف شخص مسكن، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 14 على التوالي على قطاع غزة.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف الإسرائيلي.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن هدف العملية في غزة هو تدمير حماس، وإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة.

المصدر: RT