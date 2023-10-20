في اليوم الـ14 من الحرب.. مقتل 4137 وأكثر من 13 ألف مصاب بغزة
Globallookpress
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في اليوم الـ14 من الحرب على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف الإسرائيلي.
ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية تحديثا في 20 أكتوبر 2023 عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، بعدد "الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال، منذ تاريخ 7 أكتوبر"، وقالت إن "حصيلة القتلى في قطاع غزة حسب ما وصل إلى المشافي هي أكثر من 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف جريح".
أما في الضفة الغربية فقد أحصت الوزارة "81 قتيلا وأكثر من 1400 جريح، منذ السابع من أكتوبر".
المصدر: RT