مراسلنا: تدمير 11 ألف مبنى وتشريد 92 ألف شخص بالقصف الإسرائيلي على غزة

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بأنه تم تدمير أو إتلاف 11000 مبنى، فيما لم يعد لدى 92 ألف شخص مسكن، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 14 على التوالي على قطاع غزة.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه "هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في إطار الهجمات، تم تدمير البنية التحتية والأسلحة الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كنقطة مراقبة وكمكان لتجمع المرتبطين بمنظمة حماس".

يأتي ذلك، غداة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الموجودين في الكنيسة.

المصدر: RT