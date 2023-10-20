الكنيسة الأرثوذكسية في القدس تدين استهداف أبرشيتها في غزة

أدانت الكنيسة الأرثوذكسية في القدس بشدة الغارة التي استهدفت أبرشيتها في غزة، وألقت باللوم فيها على إسرائيل ووصفت الضربات بأنها "جريمة حرب".

وجاء في بيان البطريركية: "تعرب بطريركية القدس للروم الأرثوذكس عن إدانتها الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقع كنيستها في مدينة غزة. قصف الكنائس ومؤسساتها، التي توفر الملاجئ لحماية المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال والنساء الذين تشردوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالسكان خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية، تشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

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وشدد البيان على أن بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، ستواصل مع الكنائس الأخرى، رغم القصف، الالتزام بواجبها الديني والأخلاقي "بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للمحتاجين في ظل مطالبة إسرائيل المستمرة بإجلاء المدنيين من هذه المنشآت والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إي آر تي-1" اليونانية، نقلا عن وزارة الداخلية في غزة، أن كنيسة القديس بورفيريوس في غزة تدمرت نتيجة القصف الإسرائيلي، ونجم عن ذلك مقتل فتاة، وإصابة عدة أشخاص آخرين. من جانبه، أفاد مراسل "الجزيرة" في غزة، بأنه نتيجة الهجوم على الكنيسة، قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات.

المصدر: تاس