"إنشاء نظام أمني جديد".. غالانت يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة

نقل موقع "واينت" العبري الجمعة، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن هدف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هو القضاء على حماس وإنشاء نظام جديد في غزة.

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وتحدث وزير الدفاع يوآف غالانت في اجتماع للجنة الخارجية والأمنية عن أهداف العملية في غزة، وقال إن العملية ستتكون من ثلاث مراحل: "المرحلة الأولى: حملة عسكرية بالنار والمناورة لتدمير حماس. المرحلة الثانية: استمرار القتال بدرجة أقل حدة والقضاء على جيوب المقاومة. المرحلة الثالثة: إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة في القطاع، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن الليلة أكثر من مئة غارة على مواقع عدة في غزة، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تدمير غزة سيضر بجهود الجيش، لأن "مقاتلي حماس ينتظروننا تحت الأرض".

وقال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الاحتياط، يائير غولان إن "من يدعو إلى تدمير غزة من الجو قبل الاجتياح البري، لم يقرأ التاريخ العسكري. من أحد الاستنتاجات الكبيرة من حصار ستالينغراد، أن ما أضر الألمان تدميرهم لستالينغراد ما حولها إلى مخابئ متكاملة ومفاجئة للجيش السوفييتي"، وفق تعبيره.

وأضاف غولان أن "حماس لا تنتظرنا في الطابق العاشر بل في أنفاق تحت الأرض. تدمير غزة سيضر بجهود الجيش".

المصدر: واينت