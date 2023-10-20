استطلاع: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية "طوفان الأقصى"

حمل 80 % من الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية الهجوم، الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة، فيما يعرف بعملية "طوفان الأقصى".

وذكر موقع "واللا"، أن "80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو، مسؤولية الإخفاق الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى".

وأكد أن "استطلاعا للرأي قد بين أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية، في الوقت الحالي، فإن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، سيحصل على 43 مقعدا فقط، فيما ستحصل أحزاب المعارضة ومعها الأحزاب العربية على الأغلبية بـ77 مقعدا من أصل 120، هم عدد أعضاء الكنيست".

סקר מעריב: 80% מהישראלים: נתניהו צריך לקחת אחריות על הטבח בעוטףhttps://t.co/wtCMyc4g2Xpic.twitter.com/qFCfmivvdD — וואלה! (@WallaNews) October 20, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد 11 ساعة، من الهدوء الحذر، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه بعد مرور حوالي 11 ساعة من الهدوء الحذر، سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، بالتوازي مع استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة".

المصدر: RT