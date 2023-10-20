القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس بالضفة الغربية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وكذلك مدينة نابلس، شمال الضفة الغريبة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن القوات الإسرائيلية، اقتحمت، مدينتي رام الله والبيرة، من عدة محاور، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

أشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله التحتا حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الصوت من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

#شاهد.. جانب من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال الانسحاب من مدينة رام الله. pic.twitter.com/qsSzegub6V — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 20, 2023

من جهة أخرى، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة نابلس بالضفة الغربية من عدة محاور.

يتبع..