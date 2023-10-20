إحراق صور نتنياهو وبايدن خلال تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في إندونيسيا (فيديو)

تظاهر المئات في إندونيسيا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا، وتم إحراق صور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت مجلة Tempo الإندونيسية عن أحد المتظاهرين قوله: "هنا في إندونيسيا، نحن نقف إلى جانب دولة يجب أن تكون مستقلة".

وأشارت إلى أن عدة مئات من الإندونيسيين شاركوا في المظاهرات بجاكرتا. وأحرق المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور نتنياهو وبايدن.

ورددوا شعارات: "فلسطين حرة" و"من النهر إلى البحر فلسطين تتحرر".

ورفع المتظاهرون "لافتات تنتقد إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية وأمريكا لتمويلها إسرائيل". كما نقلت المجلة.

وبعد التجمع أمام السفارة الأمريكية، توجه الإندونيسيون إلى مكتب الأمم المتحدة، وتوقفوا عند مطعم "ماكدونالدز"، حيث رش النشطاء مبناه بالطلاء، وتمكنت الشرطة من إيقافهم.

وتعرضت سلسلة الوجبات السريعة لانتقادات في السابق في إندونيسيا لتبرعها بآلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين.

المصدر: نوفوستي