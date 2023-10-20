"لأسباب أخلاقية".. شركة هندية تعلق عقدا لتزويد شرطة إسرائيل بالزي الرسمي

أعلنت شركة "ماريان أباريل" الهندية وهي إحدى الشركات الرئيسية التي تزود شرطة إسرائيل بالزي الرسمي، أنها أنهت عقدها بسبب الغارات على غزة، وعزت الأمر إلى أسباب "ذات طبيعة أخلاقية".

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وتزود شركة "ماريان أباريل" الشرطة الإسرائيلية بحوالي 100 ألف زي سنويا منذ عام 2015، وفقا لبياناتها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدير التنفيذي للشركة، توماس أوليكال، قوله اليوم الجمعة إن قرار التعليق، الذي اتخذ بعد غارة على مستشفى في غزة خلفت العديد من القتلى، "ذو طبيعة أخلاقية".

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم الدامي الذي طال مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة الثلاثاء وأدى إلى مقتل 471 شخصا وفق وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" التي أكدت أن القصف إسرائيلي.

إلا أن إسرائيل قالت إن القصف نتج عن صاروخ أطلقته حركة "الجهاد الإسلامي" وحاد عن مساره، وتبنت واشنطن هذه الرواية. وقد شككت مصادر استخباراتية أوروبية وأمريكية بحصيلة القتلى المعلنة من "حماس"، مشيرة الى أنها أقل من ذلك.

وأوضح أوليكال "سنوافق على استئناف أعمالنا التجارية (مع إسرائيل) عندما يعود السلام". وأضاف أنه في حالة فشل ذلك، فإن شركته ستنفذ عقدها الحالي الذي ينتهي في ديسمبر، لكنها لن تجدده.

وشركة "ماريان أباريل" التي توظف حوالى 1500 شخص، تتعامل أيضا مع الجيش الفلبيني والحكومة السعودية.

المصدر: أ ف ب