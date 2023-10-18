ردود الفعل العربية والعالمية على مجزرة مستشفى "المعمداني"

دانت روسيا والعديد من الدول والمنظمات الدولية القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص.

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روسيا تدين الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة وتعتبره جريمة وتجرّدا من الإنسانية

الجامعة العربية تنكس الأعلام لثلاثة أيام

الرئاسة السورية تصدر بيانا بخصوص المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني في غزة

فرنسا: القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع ويجب أن يسمح بحماية السكان المدنيين، يجب فتح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير



الولايات المتحدة: لا نعلم بعد من المسؤول عن القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة، ولكن نتوقع من إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي في الحرب

بريطانيا: تدمير المستشفى بغزة خسارة فادحة في الأرواح وحماية المدنيين تأتي في المقام الأول

"التعاون الإسلامي" تعتبر المجزرة إرهاب دولة منظم

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

السعودية تدين جريمة المعمداني وتدعو المجتمع الدولي للتخلي عن ازدواجية المعايير

العاهل الأردني يدين المجزرة ويعتبرها جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

مصر تدين قصف الاحتلال للمستشفى "المعمداني" في غزة

تركيا تستنكر الهجوم الوحشي الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة

قطر عن مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة: جريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل

"حزب الله":‏ "يندى جبين الإنسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي ارتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة"

الخارجية اللبنانية تدعو لتدخل دولي

عُمان: استهداف الاحتلال مستشفى "المعمداني" جريمة حرب وإبادة

"الصحة العالمية" تطالب بتوفير الحماية الفورية للمدنيين

العراق يعلن الحداد على ضحايا غزة ويدين القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني"

لبنان يعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى "المعمداني"

البحرين تدين القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة

اليمن: إنها جريمة ضد الإنسانية

باكستان: إنه أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره

الكويت تدعو لوقفة دولية لإيقاف الجرائم الوحشية

المغرب يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في غزة

أردوغان يدعو الإنسانية جمعاء لوقف الوحشية غير المسبوقة في غزة

منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند يدين "الهجوم المروع" على مستشفى "المعمداني"

تونس: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل المسؤولية كاملة وأن تُطبق القوانين الإنسانية التي تم وضعها.

الأمم المتحدة: المستشفيات والمدارس والعاملون الصحيون والعاملون في المجال الإنساني والمدنيون والأطفال والرضع ليسوا أهدافا

المفوض الأعلى لحقوق الإنسان يندد بـمجزرة مستشفى "المعمداني"

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى "المعمداني" في غزة

الجزائر تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسـانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال لمستشفى "المعمداني"

رئيس المفوضية الإفريقية: قصف المستشفى الأهلي في غزة جريمة حرب إسرائيلية

المصدر: RT