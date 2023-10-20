الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم زيارة إسرائيل وفلسطين ولبنان والأردن

توصي وزارة الخارجية الروسية، بإصرار المواطنين الروس بعدم زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان والأردن في الوقت الراهن، بسبب تطور الأوضاع في المنطقة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يزداد الوضع في الشرق الأوسط سخونة. يستمر قصف الأراضي الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية والقنابل على شمال قطاع غزة ومناطق أخرى، وتقع الحوادث المسلحة في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. ويتزايد بسرعة عدد القتلى والجرحى. هناك احتجاجات ضخمة تحدث في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية. خلال زيارة هذه البلدان والمرور عبرها، يجب مراعاة أقصى درجات الحذر وزيادة تدابير السلامة الشخصية، وتجنب مناطق المواجهات والمخاطر، ويجب اتباع توصيات السلطات المحلية، وكذلك رسائل البعثات الخارجية الروسية".

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وتواصل موسكو العمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان مغادرة المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في عملية الإجلاء من قطاع غزة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الرحلات الجوية من إسرائيل ولبنان والأردن ودول أخرى على شركات الطيران المنتظمة لا تزال قائمة. وقالت الوزارة: "وصل حوالي 6 آلاف شخص من تل أبيب إلى روسيا منذ 9 أكتوبر".

المصدر: تاس