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طائرة روسية تهبط في مصر تحمل مساعدات لقطاع غزة

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طائرة روسية تهبط في مصر تحمل مساعدات لقطاع غزة
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هبطت في مطار العريش الدولي في مصر طائرة روسية تحمل مساعدات إلى قطاع غزة.

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روسيا ترسل مساعدات إنسانية لسكان غزة عبر مصر
روسيا ترسل مساعدات إنسانية لسكان غزة عبر مصر

وأرسلت روسيا 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر، حسبما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

وقالت الطوارئ الروسية في بيان لها عبر "تلغرام" إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو متجهة إلى مطار العريش في مصر.

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.

وذكر البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.

والأربعاء صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.

المصدر: RT

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