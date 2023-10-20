الجيش الإسرائيلي يعتقل 80 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الليلة الماضية 80 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 930.

وفي بيان مشترك، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير إن "قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة 80 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم نواب من المجلس التشريعي، وأسرى سابقون، وصحفيان".

وأوضح البيان أن "الاعتقالات تركزت في محافظتي الخليل، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، طولكرم"، معلنا أنه "بذلك يرتفع عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 930 حالة، في ظل العدوان الشامل، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق أبناء شعبنا".

يذكر أنه من بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة، وتقوم القوات الإسرائيلية بتنفيذ حملات دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، أدت إلى مقتل 66 شخصا، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتتزامن هذه الحملة في الضفة مع غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة دمرت أحياء بكاملها، وأدت إلى سقوط 3859 قتيلا و13300 جريح، بحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: RT