سي إن إن: السلطات الإسرائيلية تعتقل المتحدث باسم حماس في الضفة الغربية

أكدت السلطات الإسرائيلية الجمعة، أنها اعتقلت المتحدث باسم حركة حماس في الضفة الغربية، حسن يوسف، خلال مداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية.

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وقال جهاز الأمن الإسرائيلي، الشاباك، لشبكة CNN اليوم الجمعة، إن يوسف اعتقل "للاشتباه في عمله نيابة عن حماس".

وحسن يوسف، شخصية سياسية فلسطينية بارزة، يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم حماس في الضفة الغربية ويشغل مقعدا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أنه "يعتقد أن يوسف كان من بين أكثر من 60 عضوا في حماس اعتقلتهم إسرائيل في مداهمات عبر الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والتي تنعكس فيها بشكل متزايد تأثيرات القتال في غزة".

من الجدير ذكره، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوسف في عدة مناسبات وقضى ما مجموعه 24 عاما في السجون الإسرائيلية بتهم مختلفة مثل التحريض، ودخول القدس دون إذن، ولأنه عضو في حركة حماس.

المصدر: CNN