الخارجية التركية تحذر من تحول الأزمة في قطاع غزة إلى حرب واسعة النطاق

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الأزمة الحالية في قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب أكبر في المنطقة إذا لم يتم تسويتها.

وقال فيدان: "أمامنا خياران، إما أن يتم تسوية الأزمة وتؤدي إلى سلام طويل الأمد، أو ينتظرنا بديل رهيب، حرب طويلة وواسعة النطاق في المنطقة وعدم الاستقرار".

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وأشار إلى أنه لا أحد يريد أن يرى سيناريو كارثي مع صراع إقليمي واسع النطاق.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في الشرق الأوسط بأنه جنون يشجعه الغرب.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4175 قتيلا وأكثر من 13000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي