القوات الخاصة المصرية تنتشر في معبر رفح (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للقوات الخاصة المصرية والجنود المصريين لحظة انتشارهم عند معبر رفح تمهيدا لفتحه.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الجيش المصري يكثف من تواجد قواته على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن مصر أرسلت أدوات لإصلاح الطرق المؤدية إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تعزيز نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلنت إسرائيل، أمس، أنها لن تعترض على إدخال المساعدات عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة فقط، بشرط عدم وصولها إلى حماس.

وقال البيت الأبيض أمس إنه تم الاتفاق على جلب ما يصل إلى 20 شاحنة من مصر إلى القطاع.

وبحسب التقديرات فإن الشاحنات ستدخل عبر معبر رفح فقط، حيث تنتظر أكثر من 100 شاحنة على الجانب المصري منه ، كما تنتظر مساعدات إضافية في مدينة العريش التي تبعد عن رفح نحو 45 كيلومترا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

المصدر: RT