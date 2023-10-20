 
مباشر

رغم إعلان القسام مسؤوليتها.. الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان هي لحزب الله

أخبار العالم العربي

رغم إعلان القسام مسؤوليتها.. الجيش الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من لبنان هي لحزب الله
Globallookpress
الحدود بين لبنان وإسرائيل عند منطقة العديسة اللبنانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9k5

قال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل تابعة لحزب الله اللبناني رغم إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عنها.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ14
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ14

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "إطلاق الصواريخ نفذ بموافقة حزب الله وإن الجيش الإسرائيلي رد على الصواريخ باستهداف عدة مواقع لحزب الله وتمكن من تصفية خلية مخربين".

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الخميس، مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وبلدات في شمال إسرائيل.

وذكرت القسام في بيان أنها "أطلقت رشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي الجاثمتان شمال فلسطين المحتلة".

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، أن "مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بالقضاء على مخرب داخل الأراضي اللبنانية".

المصدر: وكالات+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا