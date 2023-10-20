ناشطة مصرية تصب جام غضبها على مراسلة قناة أمريكية أمام معبر رفح (فيديو)

نشرت قناة "القاهرة" الإخبارية مقطع فيديو لناشطة مصرية متواجدة عند معبر رفح الحدودي مع غزة توبخ فيه مراسلة شبكة "سي إن إن" بسبب الأكاذيب التي يروجها الإعلام الأمريكي عن القطاع.

وانتقدت الناشطة رحمة زين مراسلة "سي إن إن" لعدم حياد قناتها في نقل حقيقة ما يحدث داخل قطاع غزة، وتسليط الضوء على القصف الإسرائيلي الغاشم واستهداف المدنيين والأطفال.

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وانتقدت الناشطة المصرية أيضا ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتزييف الحقائق، وسط صمت مراسلة "سي إن إن" التي عجزت عن الرد.

وتقول الناشطة في الفيديو "أين هي إدانتكم؟.. أين قناتكم لتغطية هذه الأحداث؟.. قولوا الحقيقة".

وتضيف "نحن نفهم أنك مجرد موظفة يقومون بتحريكك.. تعالي وتحدثي معي كإنسان.. أتفهم أن لديكم سياستكم الخارجية.. أنا سمعتكم من قبل.. أنتم تتحدثون باسم حكومتكم وتمثلوها".

وتابعت قائلة "تدعي حكومتكم بدعمها لحرية الرأي.. ازدواجية ديمقراطيتكم هي التي أدت إلى هجمات حماس.. نحن الآن نرى الاحتلال ونرى نتائج صمتكم..".

موضوع ملوش دعوه بالفيديو اوي بس مقارنة بالأجانب، الست المصريه من اجدع الستات و في اي موقف محتاج قوة شخصيه بتبقى فعلًا بميت راجل pic.twitter.com/oXtkFlUqv6 — Peter (@MegallyPeter) October 20, 2023

المصريه رحمه زين تلقن مذيعة CNN درسا في الأخلاق المهنيه حينما كذبت المذيعه بشأن قتل اطفال اليهوووود pic.twitter.com/1gNwGJSm3r — 🇵🇸🇵🇸🌹ســـــــعــــــيـــــد $@!d🌷🇵🇸🇵🇸 (@Said_Baluch) October 20, 2023

إلى ذلك، أكدت قناة "القاهرة" الإخبارية أن السلطات المصرية مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح، موضحة أن أولويات دخول معبر رفح تتركز في المساعدات الطبية اللازمة لقطاع غزة.

وأضافت أن جهود مكثفة من الهلال الأحمر المصري لتيسير دخول المساعدات.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

المصدر: RT + قناة "القاهرة" الإخبارية