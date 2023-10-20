الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تعلن دعمها لفلسطين عبر منصة "إكس"

أعلنت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، يوم الجمعة 20 أكتوبر عن تضامنها مع فلسطين مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء إعلان تونبرغ دعمها لفلسطين عبر صورة نشرتها على حسابها الشخصي في منصة "إكس"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الأسبوع 270. اليوم نستهل التضامن مع فلسطين وغزة. ويتعين على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين".

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine#IStandWithPalestine#StandWithGaza#FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/uXOP2O1Vur — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

وتظهر الصورة غريتا تونبرغ تحمل لافتة كتب عليها "ادعم غزة"، وبرفقتها ثلاثة آخرين يحملون لافتات مختلفة كتب عليها "فلسطين حرة"، و"هذه اليهودية تدعم فلسطين" و"العدالة المناخية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في لندن خلال تظاهرة أقيمت على هامش مؤتمر للنفط والغاز. وكانت قبل ذلك بأيام قليلة قد كتبت عبر حسابها على "إكس": "تذكير: لا يحتاج أصحاب السلطة إلى مؤتمرات أو معاهدات أو اتفاقيات للبدء في اتخاذ إجراءات حقيقية بشأن المناخ. يمكنهم البدء اليوم. عندما يجتمع عدد كاف من الناس، سيأتي التغيير وسنتمكن من تحقيق أي شيء تقريبا. لذا بدلا من البحث عن الأمل - ابدأ في خلقه".

المصدر: RT