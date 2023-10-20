الهلال الأحمر الفلسطيني: السلطات الإسرائيلية هددتنا بقصف مستشفى القدس في غزة (فيديو)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مساء يوم الجمعة إنهم تلقوا تهديدا من السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في حي تل الهوى وسط مدينة غزة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته "RT" أن السلطات الإسرائيلية طالبتهم بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى بإعتبارها مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية.

وطالب الهلال العالم بـ"التحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

كما نشر الهلال الأحمر الفلسطيني فيديو للمستشفى من الداخل وعلق على المقطع قائلا: "12 ألف نازح حياتهم في خطر بعد تهديدات الاحتلال بقصف مستشفى القدس ومطالبات بالإخلاء".

وأكد أن 70% من النازحين هم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن المكان قد يتحول إلى رماد في حال نفذت القوات الإسرائيلية تهديداتها.

هذا، وذكرت وزارة الصحة في غزة أن "حصيلة المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت المستشفى المعمداني مساء الثلاثاء الماضي، بلغت 471 قتيلا".

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وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، حيث تمت المطالبة بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف.

المصدر: RT