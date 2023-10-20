المشاهد الأولى للمحتجزتين الأمريكيتين لحظة إفراج "كتائب القسام" عنهما (فيديو)

نشرت كتائب القسام مشاهد تظهر عملية الإفراج عن المتحجزتيّن الأمريكيتين، اللتين أطلق سراحهما "استجابة لجهود قطرية لدواع إنسانية".

وقالت "كتائب القسام" إن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أنه تم إطلاق سراح المواطنة، يهوديت تاي رعنان، وابنتها، شوشانا رعنان، اللتين كانتا محتجزتين لدى حركة "حماس".

وفي الـ11 من أكتوبر، أطلقت حركة حماس سراح محتجزة وولديها لأسباب إنسانية.

المصدر: RT