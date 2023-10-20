بيان للجيش الإسرائيلي عن إطلاق "حماس" سراح محتجزتين أمريكيتيين

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أنه تم مساء اليوم إطلاق سراح المواطنة، يهوديت تاي رعنان، وابنتها، شوشانا رعنان، اللتين كانتا محتجزتين لدى حركة "حماس".

وأشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تتولى رعايتهما داخل الأراضي الإسرائيلية.

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وأضاف: "تسلم غال هيرش المسؤول عن ملف التعامل مع المختطفين والمفقودين المدنيتين إلى جانب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وممثلين عن قوات الأمن الأخرى، علما بأنه يجري حاليا نقلهما إلى أفراد عائلتهما الذين كان ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي قد أطلعوهم على تفاصيل الأمر".

وتابع: "تواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وجميع الدوائر الأمنية المعنية مساعيها بشتى الطرق لرصد المفقودين وإعادة المختطفين إلى ديارهم".

وأكد أنه "على الرغم من أن "حماس" تدّعي أمام العالم بأنها أعادت المدنيتين المختطفتين لدوافع إنسانية، إلا أن التنظيم الإرهابي القاتل يواصل في الوقت ذاته احتجاز الرضّع والأطفال والنساء والمسنين في قطاع غزة فضلا عن استمراره في ارتكاب جرائم الحرب التي تستهدف البشرية جمعاء".

المصدر: RT