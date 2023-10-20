 
مباشر
عاجل
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اشتباكات داخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان

بيربوك تحضر قمة حول فلسطين في القاهرة في 21 أكتوبر

أخبار العالم

بيربوك تحضر قمة حول فلسطين في القاهرة في 21 أكتوبر
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9lb

تشارك وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في قمة حول القضية الفلسطينية تعقد في 21 أكتوبر في العاصمة المصرية.

أعلن ذلك لوكالة الأنباء الألمانية مصدر في الوفد المرافق لوزيرة الخارجية الألمانية، وذكر أن الوزيرة زارت في البداية لبنان، وهي موجودة حاليا في إسرائيل وستغادرها إلى القاهرة مساء الجمعة.

إقرأ المزيد
وزيرة الخارجية الألمانية: اليوم كلنا إسرائيليون
وزيرة الخارجية الألمانية: اليوم كلنا إسرائيليون

وتعقد القمة بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في وقت سابق، سيحضر اللقاء زعماء اليونان وإيطاليا وقبرص وتركيا ومعظم الدول العربية، بما في ذلك البحرين والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

وسيمثل الأمم المتحدة أمينها العام أنطونيو غوتيريش. ومن المنتظر أن تبحث القمة سبل حل القضية الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية في الشرق الأوسط.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا