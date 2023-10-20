بيربوك تحضر قمة حول فلسطين في القاهرة في 21 أكتوبر

تشارك وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في قمة حول القضية الفلسطينية تعقد في 21 أكتوبر في العاصمة المصرية.

أعلن ذلك لوكالة الأنباء الألمانية مصدر في الوفد المرافق لوزيرة الخارجية الألمانية، وذكر أن الوزيرة زارت في البداية لبنان، وهي موجودة حاليا في إسرائيل وستغادرها إلى القاهرة مساء الجمعة.

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وتعقد القمة بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في وقت سابق، سيحضر اللقاء زعماء اليونان وإيطاليا وقبرص وتركيا ومعظم الدول العربية، بما في ذلك البحرين والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

وسيمثل الأمم المتحدة أمينها العام أنطونيو غوتيريش. ومن المنتظر أن تبحث القمة سبل حل القضية الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية في الشرق الأوسط.

المصدر: تاس