"فايننشال تايمز" تكشف إغفال بيان "قمة مصر للسلام" أهم البنود التي تطالب بها إسرائيل

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر أن مشروع البيان المرتقب صدوره عقب ''قمة مصر للسلام'' بشأن الأوضاع الحالية في قطاع غزة، لم يتطرق إلى ذكر "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الزعماء الأوروبيين يفكرون في عدم حضور القمة بسبب رغبة العديد من قادة الدول العربية إضافة بند إلى الوثيقة الختامية يطالب بوقف إطلاق النار.

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هذا وبمبادرة مصرية، تعقد "قمة مصر للسلام" في العاصمة القاهرة بشأن غزة يوم غد 21 أكتوبر الجاري.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بشكل عنيف منذ أن تعرضت إسرائيل، صباح يوم 7 أكتوبر، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية.

كما تشير التقارير إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين وخاصة منهم الأطفال والنساء.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4175 قتيلا وأكثر من 13000 جريح في القطاع.

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أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

كما دعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة حصرا على أساس صيغة حل "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

المصدر: نوفوستي