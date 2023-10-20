رجل أعمال إسرائيلي يقترح ضم قطاع غزة لمصر

قال رجل الأعمال والأكاديمي الإسرائيلي، إيلان جانور، في مقال له بصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إن الحل الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة بالنسبة إلى إسرائيل هو إعادته إلى مصر.

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وأضاف أن آخر ما يهم مصر التي تعاني من الاكتظاظ السكاني منذ سنوات هو إضافة مليوني مواطن من غزة إلى أراضيها، ولكن من ناحية أخرى، فإن الوضع الاقتصادي غير المستقر للدولة المصرية التي كانت صاحبة السيادة في غزة طوال التاريخ الحديث تقريبا، قد يجبرها على الموافقة على ذلك.

وتابع: "مشكلة الزيادة السكانية في مصر مشكلة معروفة منذ أجيال، وفي عام 1831، قاد إبراهيم باشا، الابن الأكبر لحاكم مصر آنذاك محمد علي باشا، جيشا قوامه 40 ألف جندي مصري إلى الشمال باتجاه أراضي فلسطين وسوريا لقمع تمرد ضد الحاكم العثماني، وقام حينها بالسيطرة على قطاع غزة بعد حصار دام ستة أشهر وتقدم بعد ذلك إلى عكا واحتل في الواقع جميع أراضي فلسطين وأجزاء كبيرة من سوريا".

وتابع: "كجزء من هذا الغزو المصري، قرر حاكم مصر، محمد علي، الذي كان حساسا جدا لمشكلة الزيادة السكانية في مصر حتى ذلك الحين، نقل سكان قرى بأكملها من صعيد مصر إلى فلسطين كجزء من الحل لمشكلة الاكتظاظ السكاني في مصر، وهكذا تم إنشاء أحياء جديدة كاملة حول يافا، على سبيل المثال، سُميت على اسم القرى الأصلية في صعيد مصر، مثل زيت أبو كبير وجلجولية والعجمي وغيرها، وهذه أسماء القرى الأصلية في مصر، والتي تم جلب سكان الأحياء منها والتي لا تزال تسمى حتى اليوم بنفس أسمائها".

وأكمل: "في طريقه، مر إبراهيم باشا بغزة، حيث استقر العديد من جنود الجيش المصري البالغ عددهم 40 ألفا، وأنشأ العديد منهم مستوطنات شمالا، من بين مستوطنات أخرى في منطقة الجليل ويافا.. وكان العديد من سكان يافا العرب الذين تحدثت معهم على مر السنين يدركون جيدا التاريخ والأصول المصرية لعائلاتهم منذ 6 أو 7 أجيال، في إشارة مباشرة إلى جيش محمد علي باشا".

وأضاف: "ومنذ عام 1831، خضعت غزة للحكم المصري، ولكن منذ عام 1948 تم تعريفها على أنها فلسطينية في إطار معارضتها للصهيونية وقيام إسرائيل، وبالتالي خلقت منطقة عازلة في منطقة رفح بينها وبين مصر".

وتابع: "في خطاب ألقاه الرئيس المصري في 17 أكتوبر الجاري، قال السيسي إن مصر لن تسمح لسكان غزة بدخول سيناء، لأنهم، على حد تعبيرها، سيسببون خلافات بين مصر وإسرائيل من شأنها أن تعرض للخطر بشكل كبير السلام بين البلدين".

وأكد الإكاديمي الإسرائيلي أن الخطأ الاستراتيجي الإسرائيلي الأكبر ينبع من الجهل وعدم الإلمام بالتاريخ، فلا يجوز لإسرائيل أن تطالب بدفع سكان غزة إلى مصر، ولكن ينبغي أن تطالب بعودة السيطرة المصرية على غزة كجزء من مصر، كما كانت طوال معظم التاريخ الحديث.

وشدد على أن المصريين هم الوحيدون الذين عرفوا كيف يفرضون الحكم في غزة كما عرفوا كيف يحيدون الإخوان المسلمين في مصر نفسها.

وأوضح أنه من المتوقع معارضة شديدة من مصر لمثل هذا الطلب، في ظل تزايد "الوعي المصري" بالزيادة السكانية وضرورة خفض عدد السكان في ظل الضائقة الاقتصادية وبالتالي ينبغي تحويل القضية إلى مفاوضات تجارية، قائلا: "هل تكفي مساعدات لمصر بقيمة 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات لدعم قبول سيطرتها على قطاع غزة؟".

المصدر: صحيفة كالكاليست