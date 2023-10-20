"حزب الله" اللبناني: إصابات مؤكدة في استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة "هونين"

أعلن "حزب الله" اللبناني أن عناصره هاجموا عصر اليوم الجمعة تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة هونين (راميم) وإيقاع إصابات مؤكدة، وذلك في ظل التوتر الحدودي منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال الحزب في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

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وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل العديد من أفراده جراء القصف الإسرائيلي والمواجهات العسكرية.

من جهته، يعلن الجيش الإسرائيلي عن العديد من القتلى في صفوف عناصره إثر الاشتباكات المسلحة والقصف القادم من جهة لبنان.

الجدير بالذكر أنه وفي أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"ردع أي جهة ترغب في توسيع نطاق الصراع" في غزة، عمل "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء الماضي على استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية وبشكل مكثف.

المصدر: RT