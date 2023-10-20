"حزب الله" ينشر مشاهد لعمليات استهداف ناجحة ودقيقة لمواقع الجيش الإسرائيلي (فيديو+صور)

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد لعمليات استهداف مواقع حانيتا وراميا وزرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وقالت مراسلة RT مساء أمس الجمعة، إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا نتيجة إطلاق صواريخ "كورنيت" من الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين مختلفين على الحدود الشمالية.

وذكرت المراسلة أن بعض الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين خطيرة.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT