"حزب الله" يعلن استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" وسقوط قتلى وجرحى

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها..

وقال "حزب الله" في بيان: "ردا على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة "إسرائيلية" قرب ثكنة برانيت بالصواريخ وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح".

وقتل مواطن لبناني، في وقت سابق، بعد أن أطلقت النيران عليه عندما كان محاصرا من قبل القوات الإسرائيلية مع مجموعة من الصحفيين بالقرب من موقع "العباد" مقابل بلدة حولا في الجنوب اللبناني.

وكان الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع قوات "يونيفل" قد نجح في سحب 3 صحفيين كانوا عالقين بالقرب من موقع "العباد" بعد محاصرتهم من قبل القوات الإسرائيلية.

هذا ونشر حزب الله اللبناني، في وقت سابق، مقطع فيديو وثق استهدافه موقع العباد الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

وأعلن أيضا استهدافه لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا، وبرج مراقبة في حبد ‏البستان، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابات دقيقة، وتدميره بعضا من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

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المصدر: RT