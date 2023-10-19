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مقتل لبناني برصاص قوات إسرائيلية حاصرت صحفيين قرب "العباد" مقابل حولا جنوبي لبنان

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مقتل لبناني برصاص قوات إسرائيلية حاصرت صحفيين قرب
Globallookpress
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قتل مواطن لبناني بعد أن أطلقت النيران عليه عندما كان محاصرا من قبل القوات الإسرائيلية مع مجموعة من الصحفيين بالقرب من موقع "العباد" مقابل بلدة حولا في الجنوب اللبناني.

وكان الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع قوات "يونيفل" قد نجح في سحب 3 صحفيين كانوا عالقين بالقرب من موقع "العباد" بعد محاصرتهم من قبل القوات الإسرائيلية.

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وفي وقت سابق من نهار اليوم الخميس، استهدف "حزب الله" اللبناني، موقع العباد الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية. وأعلن الحزب في بيان، شنّه الهجوم مستخدما الصواريخ الموجّهة وإصابتها إصابات مباشرة.

وأفادت قناة "المنار" بذلك مشيرة إلى أنه تم تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدات العديسة حولا ـ مركبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

المصدر: RT

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