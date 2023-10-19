"حزب الله" يستهدف موقع العباد الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان (فيديو)

استهدف "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، موقع العباد الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

وأفادت قناة "المنار" عن استهداف الموقع العسكري الإسرائيلي في تلة "العباد" عند حدود بلدة حولا.

كما تم تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدات العديسة حولا ـ مركبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله في بيان، شنه هجوما استهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابات مباشرة.

وجاء في بيان الحزب: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر هذا اليوم الخميس 19-10-2023 موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتمت إصابته إصابة مباشرة".

كما نشر "حزب الله" اللبناني مقاطع مصورة من الهجوم على موقع ‏المالكية الإسرائيلي عند الحدود بمختلف أنواع ‏الأسلحة الرشاشة والصاروخية مما أدى إلى إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

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المصدر: RT