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إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة (صور + فيديو)

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إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة (صور + فيديو)
AFP
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أطلق اليوم الخميس، صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة، الواقعة مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخين مضادين للدبابات أطلقا على منطقة المنارة من لبنان، وأنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش"، معلنا أنه رد بالقصف على مصدر إطلاق الصاروخ.

من جهتها، أفادت قناة "المنار" بأنه تم استهداف نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستعمرة "المنارة" مقابل بلدة ميس الجبل.

وذكر موقع Ynet أن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى طلب من مستوطني المنارة ومسكاف عام والجليل الأعلى البقاء في منازلهم.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف مناطق في جنوب لبنان.

وكان نائب لبناني كشف في وقت سابق اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية الفرنسية حملت إلى لبنان رسالة تحذيرية بأن "إسرائيل لن ترحم لبنان إذا فتح الجبهة من الحدود الجنوبية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه خلال ساعات الليلة الماضية غارات على أهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" "في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT

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