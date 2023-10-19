إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة (صور + فيديو)

أطلق اليوم الخميس، صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة، الواقعة مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخين مضادين للدبابات أطلقا على منطقة المنارة من لبنان، وأنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش"، معلنا أنه رد بالقصف على مصدر إطلاق الصاروخ.

من جهتها، أفادت قناة "المنار" بأنه تم استهداف نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستعمرة "المنارة" مقابل بلدة ميس الجبل.

استهداف نقطة عسكرية لجيش الإحتلال في مستعمرة "المنارة" مقابل #ميس_الجبلpic.twitter.com/NyIN8bM9Fh — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 19, 2023

وذكر موقع Ynet أن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى طلب من مستوطني المنارة ومسكاف عام والجليل الأعلى البقاء في منازلهم.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف مناطق في جنوب لبنان.

قصف على خراج حولا وميس الجبل بعد أنباء عن استهداف مستعمرة المنارة التي يتصاعد الدخان من أحد زواياها الحدودية. وتشير المعطيات إلى أن صاروخ كورنيت استهدف قبل قليل دبابة إسرائيلية.



تصوير آمال خليل @AmalKhalil83pic.twitter.com/VFyiSATaVH — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) October 19, 2023

وكان نائب لبناني كشف في وقت سابق اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية الفرنسية حملت إلى لبنان رسالة تحذيرية بأن "إسرائيل لن ترحم لبنان إذا فتح الجبهة من الحدود الجنوبية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه خلال ساعات الليلة الماضية غارات على أهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" "في المنطقة الحدودية مع لبنان.

شن جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية غارات على أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية مع لبنان. بين الأهداف تمت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر والذي تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (رأس الناقورة).

جاءت الغارات ردًا على عمليات… pic.twitter.com/Vo4eIXNMTJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2023

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT