" بالصواريخ الموجهة".."حزب الله" ينشر مقطع فيديو لاستهداف نقطة تأمين للجيش الإسرائيلي (فيديو)

كشف "حزب الله" اللبناني مساء يوم الأربعاء عن مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليه لنقطة تأمين تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود الجنوبية اللبنانية.

ونشر "حزب الله" مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأربعاء 18/10/2023 نقطة تأمين تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

هذا وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى "استشهاد 3 من عناصره".

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجلاء المستوطنين حتى مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان