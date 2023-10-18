"دباباتكم قبوركم".."حزب الله" ينشر مقطع فيديو لعمليات استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء مقطع فيديو يجمع مشاهد من استهداف الدبابات الإسرائيلية جنوبي لبنان، بصواريخ مضادة للدروع، تحت عنوان كُتب بالعربية والعبرية: "دباباتكم قبوركم".

وأظهر مقطع الفيديو مقاتلي "حزب الله" وهم يطلقون عدة صواريخ من مناطق مختلفة، وأبان إصابة الدبابات بشكل مباشر وتفجيرها بهذه الصواريخ.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء عن عمليات استهدف فيها مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وكان قد أكد "حزب الله" في وقت سابق من اليوم أنه استهدف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا عند الحدود الجنوبية، حيث حقق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

هذا وأمرت إسرائيل بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار صدر قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود، حيث أن هذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من مغبة التدخل.

المصدر: RT