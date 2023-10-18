حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية منذ الصباح ويعلن مقتل أحد عناصره (فيديوهات)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ومنذ صباح اليوم، صدر عن "حزب الله" بيانات عدة حول عمليات مقاتليه، كما أعلن مقتل عنصر منه "في أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وجاءت بيانات "حزب الله" منذ صباح اليوم كالآتي: "

«عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء الموافق فيه 18أكتوبر 2023، قامت مجموعة ‌‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا عائدة لجيش الإحتلال في موقع ‌‏الراهب وتمت إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها». ‏

« بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عدنان شقير "جواد" من بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي».

«هاجمت مجوعة الشهيدين ابراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية ظهر هذا ‏اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة».‏

«هاجمت مجموعة الشهيدين محمد طحان وأحمد قصاص في المقاومة الإسلامية ظهر هذا اليوم ‏الأربعاء 18 أكتوبر 2023 مركز تجمع لجنود الاحتلال ومنظومة مراقبة واستطلاع في تلة ‏الطحيات جنوب المنارة بالصواريخ الموجّهة وأوقعت فيها عددًا من الإصابات بين قتيل وجريح».‏

كما ذكر مراسلنا أن "حزب الله" استهدف المواقع الإسرائيلية في رويسات العلم، السماقة، الرمتة، زبدين، وتلال في تلال كفر شوبا جنوبي لبنان.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم بوقوع "إطلاق نار كثيف تجاه موقع للجيش "لإسرائيلي في مستوطنة "زرعيت" عند الحدود مع لبنان".

وذكرت القناة 24 العبرية أنه "تم إطلاق صاروخ موجه من لبنان مجددا تجاه مستوطنة "مِناره" عند الحدود الشمالية".

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن "المزيد من الصواريخ الموجهة أُطلقت من لبنان تجاه مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية".

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجلاء المستوطنين حتى مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT