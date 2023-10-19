الحرب في غزة في يومها الـ13 لحظة بلحظة.. القصف يتواصل وبايدن يبحث عن بدائل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w99r
تتواصل الحرب على غزة في يومها الثالث عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
- "الصوت اليهودي": اعتقال 500 شخص من المحتجين في واشنطن
- إيرلندا تقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو
- السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقا من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى
- بايدن يدرس طلب تمويل بـ60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل
- بايدن: الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل بدائل العملية العسكرية البرية في قطاع غزة
- إيلون ماسك يدرس حظر "إكس" في الاتحاد الأوروبي بعد مطالبته بحظر المحتوى المؤيد لفلسطين
- مقتل 7 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية
- محمد رمضان يوجه رسالة غاضبة وشديدة اللهجة إلى الجيوش العربية (فيديو)
- "حمم الهاون".."سرايا القدس" تنشر فيديو يظهر استهداف المواقع والحشود العسكرية الإسرائيلية (فيديو)