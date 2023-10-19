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الحرب في غزة في يومها الـ13 لحظة بلحظة.. القصف يتواصل وبايدن يبحث عن بدائل

أخبار العالم العربي

الحرب في غزة في يومها الـ13 لحظة بلحظة.. القصف يتواصل وبايدن يبحث عن بدائل
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تتواصل الحرب على غزة في يومها الثالث عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

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