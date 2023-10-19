الجيش لا يستبعد مرابطة متسللين من حماس في مستوطنات غلاف غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إنه لا يمكن حتى الآن استبعاد احتمال وجود متسللين من حماس في إسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى"، معلنا أنه تم إلقاء القبض على أحدهم أمس.

وأفاد هغاري في مؤتمر صحافي بأن "الجيش لم ينته بعد من مسح منطقة حدود غزة"، كاشفا أن القوات عثرت الليلة الماضية على "إرهابي منهك واعتقلته أثناء محاولته العودة إلى غزة".

وأكد أنه "لم تحدث أي عمليات تسلل جديدة إلى داخل إسرائيل في الأيام الأخيرة"، مشددا على أن "الجيش الإسرائيلي يواصل في هذه الأثناء الاستعداد للمراحل التالية من الحرب ضد حماس، والتي من المتوقع أن تشمل هجوما بريا كبيرا".

وأضاف: "في اليوم الماضي، قمنا بتنفيذ مداهمات محدودة ومستهدفة بغرض المسح وتحديد مكان المختطفين. ومن المهم بالنسبة لي أن أؤكد أن مهمة تطهير المنطقة المحيطة من الإرهابيين لم تنته بعد"، معلنا أنه حتى الآن تم إخطار عائلات 306 من قتلى الجيش الإسرائيلي وعائلات 203 مختطفين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا و12 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"