مصدر في الرئاسة التركية يرد على أنباء تحدثت عن تحضير تركيا لعملية في غزة

نفى مصدر في الإدارة الرئاسية التركية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، تقارير حول استعدادات تركيا للتدخل العسكري في الوضع في الشرق الأوسط، ووصفها بغير الصحيحة.

وقال المصدر: "هذا استفزاز مطلق يهدف إلى إلقاء الظلال، على جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة منذ بداية التصعيد".

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، "يجريان اتصالات دبلوماسية هاتفية مستمرة كل يوم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير في وسائل إعلام تركية معارضة للحكومة الحالية وعلى حسابات على منصة إكس (تويتر)، تفيد بأن تركيا تستعد للتدخل العسكري في النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حول قطاع غزة.

في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي