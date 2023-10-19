لافروف يتحدث عن "مبادرات مصرية" ومشاورات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الجانب الروسي يتوقع مواصلة المشاورات بشأن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، التي سيتم إجراء بعضها في الأيام المقبلة.

وأضاف لافروف في لقاء صحفي في بيونغ يانغ: "إنني أنطلق من أن المشاورات بين الدول المعنية ستستمر. مصر تطرح مبادرات. ونحن جميعا نريد أن نرى وقف التصعيد في قطاع غزة. ستكون هناك اتصالات في الأيام المقبلة، سيتبين خلالها مدى واقعية الأمل بذلك".

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وشدد الوزير الروسي على أن "الآلية الحقيقية يمكن أن تكون على شكل قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عنف وضمان حل للمشاكل الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الحقيقية التي تهدد قطاع غزة والملايين من السكان الذين يعيشون هناك".

وقال لافروف: "لكن للأسف، لم يتم اعتماد هذا القرار. على الرغم من أنني لست متأكدا من أنه لو تم تمرير هذا القرار، لكان كل شيء سيحدث، أو سيتم إعلان وقف مؤقت، أو حل المشاكل الإنسانية. لكن الدعوة لم تحدث".

في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي