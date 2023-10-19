متابعون يكشفون "ثغرة" في انبطاح شولتس على أرض المطار في إسرائيل (صورة)

نال مقطع فيديو للمستشار الألماني أولاف شولتس بينما ينبطح أرضا في مطار تل أبيب انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبقدر ما تناولت التعليقات "التضامن" مع ما تمر به إسرائيل من خطر، وما تعانيه من توتر، إلا أن ملاحظة دقيقة للبعض رأت في عمق الصورة طائرة أخرى يصعد إليها الركاب دون أي منغصات طرحت تساؤلات عما إذا كان المشهد برمته مجرد مسرحية.

المصدر: RT