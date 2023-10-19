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موديز تدرس تخفيض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل

مال وأعمال

موديز تدرس تخفيض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل
Globallookpress imago stock&people
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أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها وضعت درجة التصنيف للحكومة الإسرائيلية تحت المراجعة مع إمكانية خفضها.

وأشارت الوكالة، يوم الخميس، إلى أنها قامت بذلك بسبب "النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس".

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وأضافت أن قسوة النزاع "تثير احتمال تأثر الدرجة الائتمانية لفترة أطول".

وتجدر الإشارة إلى أن درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل حاليا عند مستوى A1. وكانت الوكالة قد حذرت قبل أيام من خفض الدرجة في حال استمرار النزاع لفترة طويلة.

المصدر: "فرانس برس"

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