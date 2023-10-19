"جنون النفاق الغربي".. صحيفة ماليزية تحمل الغرب مسؤولية الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في غزة

ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية أن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في حق المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال، تظل مسؤولية الدول الغربية.

وأوضحت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية: "إن القصف المروع للمستشفى الأهلي في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 500 شخص على الأقل، هو جنون، ولكن ما يثير الجنون أكثر هو عدم وجود إدانة من العالم الغربي، وهذا يمكن أن يسمى جنون النفاق الغربي".

وقالت إدارة الصحيفة في بيان لها إن "الولايات المتحدة وحلفاءها قدموا دعما ثابتا لإسرائيل، مع القليل من الاهتمام بالإفلات من العقاب الذي يولده".

وأضافت: "لقد عاد العالم، على الأقل جزء منه، إن لم يكن كله، إلى رشده، واتهم كلا من هذه القوى الغربية وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.. وحتى يوم 16 أكتوبر، قتل أكثر من ألف طفل فلسطيني، ومن الواضح أن مثل هذا الهجمات يشكل جريمة حرب".

وأكدت: "بدافع نية التطهير العرقي، دماء هؤلاء الأطفال في أيدي الغرب".

هذا وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.

ولا يزال يتعرض قطاع غزة لقصف همجي راح ضحيته ألاف الأبرياء، كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 369 مواطنا 81 منهم بالمناطق الجنوبية الآمنة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الشهداء 3785 والجرحى 12493 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي".

ودعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين بين فلسطين وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن السياسة الأمريكية الفاشلة أدت إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين. مؤكدة أن موسكو وبكين تعتزمان تنسيق الجهود بشكل وثيق فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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المصدر: RT + صحيفة "نيو ستريتس تايمز"