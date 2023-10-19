غوتيريش يدعو إلى هدنة لمدة أسبوعين بين فلسطين وإسرائيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين بين فلسطين وإسرائيل.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة أسبوعين تقريبا".

وأكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

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وأشار إلى أن "معبر رفح ومطار العريش يمثلان الحياة لسكان قطاع غزة، ومصر تثبت لنا أنها عماد السلام في المنطقة، وهي الوحيدة القادرة على وقف الحرب، ووقف إطلاق النار جزء أساسي من المبادرة".

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، منوها بأن أي هجوم على منشأة صحية أو تعليمية أو تابعة للأمم المتحدة مخالف للقانون الدولي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3785 قتيلا وأكثر من 12500 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT+وكالات