أنقرة تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية و"الإجلاء" في قطاع غزة

أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، عن استعداد القوات التركية "للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء، بما يتماشى مع التوجيهات".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في مؤتمر صحفي، "القوات المسلحة التركية، لديها خبرة في مجالي الإخلاء والدعم الصحي، والعنصر الأهم في تنفيذ جهود الإغاثة، هو ملائمة البيئة في المنطقة".

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في سياق متصل، دان المتحدث قصف إسرائيل للمستشفى الأهلي المعمداني قائلا: "إن قتل المدنيين الأبرياء، وأغلبهم من الأطفال والنساء، في تجاهل واستخفاف بالقانون الدولي وأبسط القيم الإنسانية، هو نهاية الإنسانية جمعاء".

وأكد على ضرورة إنهاء "الصراعات" بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن، من أجل السلام في المنطقة والعالم.

وشدد على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في غزة واتخاذ "خطوات إيجابية متبادلة من أجل التوصل إلى حل دائم".

وفيما يتعلق بأنباء توجه حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط)، قال: "الوزارة تتابع عن كثب جميع التطورات في المنطقة، فيما يتعلق بالدفاع والأمن، وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضاف أن "حاملات الطائرات الأمريكية، تؤدي واجباتها هنا بشكل دوري.. وأعلنت الولايات المتحدة أنها خصصت حاملة أخرى للمنطقة، ولكنها لم تصل حاملة الطائرات الثانية.. ولكن عندما سألنا نظراءنا الأمريكيين عن هذه القضية، قالوا: إنهم أفادوا سابقا بأنهم "غير مقاتلين، وجاءوا "كجزء من عملية إجلاء المدنيين"، ونحن نتابع العمل عن كثب أيضا".

وأكد أن "التدريبات والتمارين المخطط لها، وأنشطة القوات المسلحة التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مستمرة بإصرار"، وتواصل القوات البحرية "عملياتها الاستطلاعية والمراقبة والتواجد والتدريب والتمارين، بعدد كاف من السفن في شرق البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: RT