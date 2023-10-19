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غزة: مقتل 369 مواطنا خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران الجيش الإسرائيلي

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غزة: مقتل 369 مواطنا خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران الجيش الإسرائيلي
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كشفت الحكومة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم المناشدات الدولية الواسعة بضرورة عقد هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 369 مواطنا 81 منهم بالمناطق الجنوبية الآمنة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

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وأضاف البيان: "وبلغ عدد الشهداء 3785 والجرحى 12493 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي".

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

كما دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين بين فلسطين وإسرائيل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة أسبوعين تقريبا". وأشار إلى أن "معبر رفح ومطار العريش يمثلان الحياة لسكان قطاع غزة، ومصر تثبت لنا أنها عماد السلام في المنطقة، وهي الوحيدة القادرة على وقف الحرب، ووقف إطلاق النار جزء أساسي من المبادرة".

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كما قوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، ويشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: RT

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