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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي

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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي
Globallookpress Abed Rahim Khatib
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم نور شمس إلى 7 قتلى.

وقالت الوزارة في بيان: "وصول شهيد سادس برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة العدوان على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 7 شهداء".

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وأضافت: "وردتنا إشارة إلى وجود شهداء آخرين لم تستطع سيارات الإسعاف نقلهم إلى المستشفى".

وأكدت مراسلة RT أن حصيلة القتلى في طولكرم غير نهائية حيث هناك جثامين لا تزال محتجزة داخل أحد المساجد.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية في وقت سابق بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم نور شمس قرب طولكرم.

وحسب شبكة "قدس" الفلسطينية فإن اشتباكات مسلحة مستمرة مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب الطرقات في المخيم وفرضت طوقا عسكريا حوله.

المصدر:RT

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