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بالفيديو.. قتيل وعدد من الجرحى بقصف مسيرة إسرائيلية لشبان في مخيم نور شمس

أخبار العالم العربي

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قتل فلسطيني على الأقل وجرح عدد آخر، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة شبان داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم نور شمس قرب طولكرم.

وحسب شبكة "قدس" الفلسطينية فإن اشتباكات مسلحة مستمرة مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب الطرقات في المخيم وفرضت طوقا عسكريا حوله.

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم.

وقتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في مواجهات بين مواطنين وجنود إسرائيليين في عدد من مدن الضفة.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر قتل الجيش الإسرائيلي 67 فلسطينيا في الضفة الغربية. 

المصدر: RT

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