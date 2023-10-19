بالفيديو.. قتيل وعدد من الجرحى بقصف مسيرة إسرائيلية لشبان في مخيم نور شمس

قتل فلسطيني على الأقل وجرح عدد آخر، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة شبان داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم نور شمس قرب طولكرم.

وحسب شبكة "قدس" الفلسطينية فإن اشتباكات مسلحة مستمرة مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب الطرقات في المخيم وفرضت طوقا عسكريا حوله.

מל״ט מסוג זיק תקף מהאוויר חוליית מחבלים במחנה הפליטים נור א שמס, בפאתי טולכרם. עוד לא ברור כמה חוסלו.

מאז שעות הבוקר כוחות הביטחון פועלים במחנה. בשעות האחרונות חילופי ירי כבדים pic.twitter.com/WPFJioBjuM — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) October 19, 2023

מחבלים רבים כנראה חוסלו בהפעלת כטב"מ מתאבד צה"לי עליהם, מחנה נור א-שאמס (טולכרם) קילומטרים בודדים מכביש 6. כמו שאת עזה יש לדחוק דרומה, כך את קלקיליה וטול כרם יש לדחוק מזרחה. ומי שלא יעשה את זה, יראה חטיפות ופיגועים על כביש 6.

אנשי אוסלו, מה עשיתם לנו? pic.twitter.com/DKWvBIc4cc — ד"ר גיא בכור Dr. Guy Bechor (@GuyBechor) October 19, 2023

عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء شاب على الأقل وعدة إصابات باستهداف طائرة انتحارية إسرائيلية لمجموعة شبان داخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/ZbPbO919Bk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2023

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم.

وقتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في مواجهات بين مواطنين وجنود إسرائيليين في عدد من مدن الضفة.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر قتل الجيش الإسرائيلي 67 فلسطينيا في الضفة الغربية.

المصدر: RT